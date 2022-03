Leiche nach Brand eines Einfamilienhauses im Vogtland gefunden

Vogtland- Beim Brand eines Einfamilienhauses in Bad Brambach im Vogtland ist ein Mensch ums Leben gekommen. In der Brandruine sei eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ob es sich um einen vermissten 84 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt, müsse bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung geklärt werden. Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen. Eine 81 Jahre alte Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Nach ihrem vermissten Mann wurde auch mit einer Drohne gesucht. Das Haus habe zunächst nicht betreten werden können. Ein Brandursachenermittler sollte klären, warum das Feuer ausbrach. (dpa)