Leichtathletik-Hoffnungen treffen sich in Dresden

„Wir haben mit 63 Vereinen erneut einen neuen Teilnehmerrekord zu vermelden. Trotzdem setzen wir verstärkt auf Qualität statt Quantität. Im Fokus stehen die Spitzenleistungen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir dieses Jahr deutsche Top-Athleten wie die Dreisprung-Vizemeisterin Neele Eckhardt oder den WM- und Olympiateilnehmer im Hürdensprint, Erik Balnuweit, in Dresden haben“, sagt Cheforganisator Michael Gröscho vom Dresdner SC.

Lokalmatadorin Jenny Elbe bekommt es also mit der Göttingerin Neele Eckardt zu tun – ihr Fokus aber ist auf die EM-Norm gerichtet. „Ich möchte die geforderten 13,90 m am Samstag abhaken. Mein Anspruch ist die Norm aber für diese Saison nicht, ich möchte wieder in den Bereich meiner Bestleistung springen", berichtet Jenny Elbe.