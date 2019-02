Leichtathletik-Spektakel droht Absage

Es soll das Highlight für den Leichtathletik-Nachwuchs im Jahr 2019 werden: das MITGAS Schüler-Hallensportfest am 9. Februar in der Arena Leipzig. Unter Organisation der SG Motor Gohlis Nord e. V. stellen sich in diesem Jahr rund 1000 Sportlerinnen und Sportler in Disziplinen wie Kugelstoßen, Hochsprung, Sprint und Hürdenlauf unter Beweis. Und das unter einem internationalem Publikum: Die Teilnehmer werden aus diversen deutschen Bundesländern sowie aus Russland, Tschechien und der Ukraine erwartet. Neben den Wettkämpfen zählt auch ein Talente-Meeting zu den Highlights der Veranstaltung.