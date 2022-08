Leichtflugzeug landet im Graben

Der Polizeimitteilung zufolge geriet das Flugzeug bei der Landung in Mohorn wohl kurz vor dem Aufsetzen in eine Windböe. Daraufhin kam es von der Landebahn ab und stoppte erst nach mehreren Metern in einem Graben. Die beiden Insassen, der 64-jährige Pilot und die zehnjährige Mitfliegerin, kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Höhe des Schadens konnten zunächst keine Aussagen getroffen werden.