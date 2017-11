Leila Helau – Leipzig feiert Karneval

Leipzig – Stimmungsvoll starten die Leipziger Narren pünktlich um 11:11 Uhr in die 5 Jahreszeit. Am Samstag trafen sich Vertreter des Förderkomitees Leipziger Karneval e.V. im Leipziger Rathaus, um mit der Übergabe des Schlüssels in die neue Karnevalszeit zu starten. Dabei hat Leipzig einiges zu bieten. Doch bei all dem Lob gab es auch etwas zu kritisieren. Die neue Löwin Leila verwies in Anwesenheit von Leipzigs Verwaltungsbürgermeister auf die Problemfelder der Stadt. Noch bis zum Aschermittwoch ist Leipzig in Narrenhand. Denn dann endet ihre Herrschaft im Rathaus. Doch bis dahin heißt wird es noch einige Monate lang – „Leila Helau“.