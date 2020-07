Leipzig: 16.500 Biker protestieren gegen Fahrverbot

Bundesweit gab es in mehreren Städten Aktionen gegen die geplante Gesetzesänderung. Vor mehr als einer Woche haben auch in Dresden 5000 Motorradfahrer demonstriert. In Leipzig hatten die Veranstalter nur mit 600 Teilnehmern geplant. Am Ende waren es fast 30 Mal so viele. Organisiert hat die Demo die Interessensvereinigung "Runder Tisch Leipzig und Region". Diese wurde vor über zehn Jahren gegründet und vertritt die Interessen von derzeit 17 Motorrad-Clubs und -vereinigungen.