Leipzig auf dem Wasser erkunden

Leipzig – Sommerurlaub mal anders. Für alle Daheim gebliebenen bietet die Stadt Leipzig viele Möglichkeiten z.B. eine Bootsfahrt auf der Weißen Elster, wie unser Moderator Marvin Christmann heute.

Leipzig ist bekannt für seine Seen und Flüsse und auf ca. 60 Kilometer Wasserfläche kann so die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive erkundet werden. Ein bisschen Kraft in den Armen und die Lust auf Natur, mehr wird bei einer Bootstour auf Leipzigs Wasserläufen nicht benötigt. Nur Wasserscheu sollten Sie nicht sein, dann steht einem Ferientipp der etwas anderen Art nichts mehr im Wege.