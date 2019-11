Leipzig auf Monster-Jagd: Wir erklären die neue LVB-Aktion im Fahrgast Fernsehen

Sollte man alle Mitglieder einer Familie zusammen haben, nimmt man automatisch an der Verlosung der Wochenpreise teil und hat u.a. die Chance auf ein Smartphone oder ein LVB Jahresabo. Hat ein Fahrgast auf der Jagd sogar alle Familien komplett, gelangt er in den Lostopf für den Hauptpreis - immerhin ein 5.000 € Gutschein für eine Reise seiner Wahl. Mitmachen kann jeder ab 14 Jahren in den Bussen und Bahnen der LVB. Am 19.12. endet die Leipzschini-Jagd. Bereits am 20.12. wird der oder die Glückliche über den Hauptgewinn informiert. Weitere Informationen zu Spielregeln und Preisen gibt es online auf der Homepage der Leipziger Verkehrsbetriebe.