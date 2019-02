Leipzig begrüßt seinen neuen Polizeipräsidenten!

Nun darf Leipzig seit dem ersten Februar seinen neuen Polizeipräsidenten begrüßen. Sein Name: Torsten Schultze. Am Freitag wurde er feierlich in das Amt eingeführt. Unter den Gästen waren Vertreter aus der Politik, Polizei und anderen Behörden. Für Torsten Schultze war es ein besonderes Erlebnis.

Torsten Schultze war bereits in verschiedenen Führungspositionen bei der sächsischen Polizei. Unter anderem war er Chef des Führungsstabes der Polizeidirektion Leipzig und Referatsleiter im Innenministerium. Schultze möchte am Anfang vor allem eine Kontinuität bei seinen Mitarbeitern erzeugen.