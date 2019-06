Leipzig braucht dringend neue Schulen!

Demnach sollen bis 2030 rund 21.000 Schüler mehr zur Schule gehen als bislang. Um dieser Aufgabe gewappnet zu sein, benötigt Leipzig neue Schulen:

16 Grundschulen

7 Oberschulen

12 Gymnasien

Aktuell gehen in Leipzig fast 50.000 Schüler in die Schule. Damit dies so bleibt, will der Stadtrat den Entwicklungsplan bei der nächsten Stadtratssitzung am 26. Juni beschließen.