«Ich verstehe die Diskussionen nicht. Wir haben nichts zu verlieren, wenn man bedenkt, wo wir noch im Dezember standen. Wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren, ist es eine super, super Saison gewesen», sagte Tedesco am Mittwoch. In das zweite Duell mit den Rangers geht RB am heutigen Donnerstag mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Quelle: dpa