Leipzig: Corona lässt Schuldenberg der Stadt wachsen

Obwohl die Einnahmen aus Gewerbesteuern weggebrochen sind, die Stadt Einzahlungsausfällen und Mehrausgaben zu verzeichnen hat, soll es keine Kürzungen in den einzelnen Budgets geben. Stattdessen möchte die Stadt in den nächsten beiden Jahren kräftig investieren. Die Summe, etwa 524 Millionen Euro, soll unter anderem in Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung und Mobilität fließen. Allerdings auf Kosten neuer Schulden. Das sei aber nötig, sagt Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew.