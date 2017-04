Leipzig diskutiert neues Bildungsgesetz

Leipzig – Am 11.April 2017 soll das neue Schulgesetz im Plenum des Sächsischen Landtages beschlossen werden. Es soll Eltern unter anderem mehr Freiraum in der Entscheidung über die schulische Laufbahn ihrer Kinder geben.

Sechs Monate lang hat die Koalition in Sachsen über die Änderungen zum Schulgesetz verhandelt. Der Gesetzesentwurf wurde nun dem Sächsischen Landtag übergeben und beinhaltet unter anderem die Verkleinerung von Schulklassen und die neue Bildungsempfehlung, die es Eltern ermöglicht über die schulische Laufbahn ihrer Kinder zu entscheiden. Am Montagnachmittag nahm dies Cornelia Falken, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag, zum Anlass eine gesonderte Bürgersprechstunde anzubieten. Sie informierte die Bürger über die Auswirkungen der Bildungsempfehlung. So erklärte sie, dass mehr Eltern ihre Kinder auf ein Gymnasium schicken, was für Engpässe sorgt.

Ein weiteres Thema war der Schulwechsel zur Oberschule oder zum Gymnasium nach der vierten Klasse. Die Fraktion DIE LINKE schlägt vor, den Klassenverband bis zur achten Klasse zu erhalten. Danach sollen die Klassen während der Abiturvorbereitung in verschiedene Leistungsgruppen unterteilt werden.

Voraussichtlich am 11. April 2017 wird das neue Schulgesetz im Plenum des Sächsischen Landtages beschlossen. Zum Schuljahr 2017/18 soll es dann in Kraft treten.