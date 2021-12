Leipzig erhält Bundesförderung

4,81 Millionen Euro an Fördermitteln steckt die Bundesrepublik in Leipzigs Stadtentwicklung: Profitieren sollen von der Finanzspritze die Innenstadt, die Stadtteilzentren sowie die Magistralen. Die Messestadt ist damit Teil des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Neben der Nachhaltigkeit der einzelnen Zentren soll das Projekt auch die Reaktion bei Problemlagen optimieren. Insgesamt werden 238 Kommunen in Deutschland in dem Programm gefördert.