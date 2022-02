Leipzig erreicht Klimaziele nicht

Es wurde ein Emissionsabbau von 10 Prozent seit 2011 verzeichnet. Die angepeilte Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen von 10 Prozent alle 5 Jahre wurde jedoch nicht geschafft. Hervorgehend aus dem Bericht sollen im Durchschnitt pro Einwohner in Leipzig 5,77 Tonnen Treibhausgase entstehen. Um die Klimaziele erreichen zu können, müsse die Stadt ihre Anstrengungen intensiveren und in den kommenden Jahren stadtweit wirkende Maßnahmen umsetzen, so Simone Ariane Pflaum, Leiterin des neuen Klimaschutz-Referats der Stadt Leipzig.