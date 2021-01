Leipzig: Erste Impfungen nach Online-Anmeldung gestartet

Einen Onlinetermin buchen und sich gegen Corona impfen zu lassen: Gisela Gruhl ist eine der ersten, die das in Leipzig an diesem Donnerstag gemacht hat. Das war seit dem Start der sächsischen Impfzentren am vergangenen Montag unter anderem nur für Pflege- und Rettungspersonal möglich. Seit Donnerstag können sich nun auch Personen der Priorisierungsgruppe 1 hier impfen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass man sich online einen Termin reserviert hat. Der erste Durchlauf mit 20 Impflingen sei laut DRK gut gelaufen, doch für Gisela Gruhl war das Prozedere einen Termin zu buchen nicht ganz so leicht. Die Seniorin hat Hilfe von ihrem Schwiegersohn bekommen.