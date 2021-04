Leipzig fährt souveränen Sieg gegen Balingen ein

In den ersten Minuten des Spiels zeigten die Männer des DHfK, dass sie am Donnerstagabend gewinnen wollten. Bereits am Dienstag sprach Chefcoach André Haber von einem Spiel, was sie nicht verlieren durften. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, bauten die Leipziger ihren Vorsprung aus. Im Verlauf der ersten Halbzeit hielten die Grün-Weißen den Abstand konstant zwischen 4 und 5 Treffern, so dass es zur Pause 12:8 für die Hausherren stand. Erneuter Rückhalt bei den Leipzigern war wieder Torhüter Joel Birlehm, der mit einigen Paraden die Gäste auf Abstand hielt.