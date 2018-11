Leipzig feiert seine Spitzensportler beim 25. Olympiaball

Eine von ihnen die schon einmal olympisches Gold um den Hals trug ist Tina Dietze, die Kanutin schätzt es, dass auch die Sportler der olympischen Sportarten an diesem Abend gefeiert wurden. Das Event gehört mittlerweile zu den wichtigsten gesellschaftlichen Sportereignissen in der Region. OB Jung regte in seiner Rede am Samstagabend ein gemeinsames Vermarktungskonzept für die Spitzensportler der Stadt an. So könnten die Sportlerinnen und Sportler, die nur alle vier Jahre im Rampenlicht stehen, auch zwischen den Jahren besser unterstützt werden.

Langjähriger Unterstützer der Leipziger Sportwelt ist der Konsum. Vorstandssprecher Dirk Thärichen machte am Abend deutlich, wie wichtig die Förderung durch regionale Unternehmen für den Sport ist.