Leipzig – Als fester Programmpunkt im Sportkalender der Stadt Leipzig wird auch in diesem Jahr wieder die Tanz-WM stattfinden. Am Samstag, dem 21. Oktober, werden Profi-Paare aus der ganzen Welt bereits zum achten Mal in der Pleißemetropole gegeneinander antreten.

Fast alle Karten sind bereits ausverkauft – kein Wunder, denn in den vergangenen Jahren konnte das Leipziger Publikum bereits beweisen, wie tanzverrückt es ist. Alle Infos gibt es auf der offiziellen Webseite.