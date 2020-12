Leipzig hat den Dritt-Längsten Deutschlands

Mit 21 Metern teilt sich Leipzig den Platz allerdings mit den anderen Städten Stuttgart und Frankfurt am Main. Der Baum in Dresden landete auf Platz 6. Allerdings verfehlte die Fichte den Sieg nur knapp. Ihre ursprüngliche Höhe von 37 Meter wurde jedoch um fast die Hälfte gekürzt, damit sie sicher im Ständer steht. Der mit einer Länge von 25 Metern höchste Weihnachtsbaum Deutschlands kann dieses Jahr in Wiesbaden bestaunt werden. Chemnitz tauchte in dem Ranking nicht auf.