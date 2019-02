Leipzig hat den grünen Masterplan

Leipzigs „blau-grüne“ Infrastruktur. Was nach einer Utopie klingen mag, soll in Leipzig bald Wirklichkeit sein. Denn: Leipzig ist eine grüne Stadt und soll es auch immer bleiben. Private Gärten, Parks Wiesen und Gewässer leisten einen Beitrag zur hohen Lebensqualität in der ostdeutschen Großstadt. Mit dem Trend der zunehmenden Bebauung sind diese Areale aber zunehmend bedroht. Zur Erhaltung derer möchte sich die Stadt Leipzig zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern in den nächsten eineinhalb Jahren im Rahmen des „Masterplan Grün“ auseinandersetzen. Für die Erhaltung von Leipzigs Natur setzt sich auch Ökolöwen Geschäftsführer Nico Singer ein.