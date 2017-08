Leipzig im Rundumblick

Leipzig – Es wird Virtuell. Am Mittwochvormittag stellte die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH ihre Virtuelle Site Inspection vor. Dank einer innovativen Präsentation des Standortes Leipzig über eine Webapplikation sollen mehr Events und Tagungen nach Leipzig kommen.

Weltweit und zu jeder Zeit kann so Leipzig als Kongress-, Tagungs oder Eventstandort besichtigt werden. Gemütlich von zu Hause oder aus dem Bürostuhl.

Der Nutzer taucht so in seine eigene Welt ein. Anders als Fotos vermitteln die 360-Grad-Aufnahmen einen realistischen Gesamteindruck und es wirkt als stünde der Nutzer mitten im Raum.