Leipzig macht Theater

Leipzig – Scheinwerfer an und Bühne frei. Am Mittwoch stürmten Leipzigs Grundschulen und Horte die Theaterbühne. Schon die Kleinsten wollten beim „2. GrundschulBühnentag“ im Theater der Jungen Welt zeigen, was sie live on Stage alles drauf haben.

Dabei entstand ein buntes und vielfältiges Programm aus Akrobatik, Musical, Chören und Theater. Theaterpädagogin Katharina Winkler vom Theater der jungen Welt weiß was den Kindern dabei durch den Kopf geht.