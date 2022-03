Leipzig nimmt die meisten Flüchtlinge Sachsens auf

In sächsischen Aufnahmeeinrichtungen sind bislang knapp 4200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Wie die Landesdirektion Sachsen am Montag auf Anfrage mitteilte, kamen die meisten in Leipzig unter - insgesamt 2618. Dahinter rangieren Dresden (842) und Chemnitz (719). Bislang seien nur auf freiwilliger Basis Betroffene in die Landkreise und kreisfreien Städte aufgeteilt worden. So habe die Stadt Dresden gut 300 Menschen aufgenommen, in den Landkreisen Bautzen seien es 74 gewesen, im Kreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge 50. Weitere Zuweisungen auf freiwilliger Grundlage sind in dieser Woche geplant, hieß es.

Die Zahlen stehen jedoch nur für einen Bruchteil der Ukrainer, die tatsächlich in Sachsen Zuflucht gesucht haben. Viele Menschen sind privat untergekommen.

Quelle: dpa