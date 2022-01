„Leipzig nimmt Platz“ versammelt hunderte Menschen

Unter dem Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" haben sich am vergangenen Abend hunderte Demonstranten in der ganzen Stadt versammelt. Laut eigenen Aussagen wollen Sie damit ein Zeichen gegen die unangemeldeten Versammlungen der Coronamaßnahmen-Gegner setzen. Hauptaktionspunkte waren der Augustplatz in der Leipziger Innenstadt sowie das Völkerschlachtdenkmal. Am frühen Abend ist ein Fahrrad Zug aus dem Stadtteil Connewitz hinzugestoßen, mit welchem die Protestanten gemeinsam Richtung Markkleeberg weiterzogen. Insgesamt waren 600 Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz. Laut Polizeidirektion Leipzig wurden die Versammlungen ohne Vorkommnisse nach 3 Stunden beendet.