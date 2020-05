Leipzig-Postkarten als „Mini-Werbeträger“

In Zeiten von Abstandsregelungen, Kontaktsperren und Reisebeschränkungen zählen kleine Gesten umso mehr, um den Menschen, die man schätzt, zu zeigen, dass man an sie denkt. Deshalb startet die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ab sofort mit MyPostcard eine gemeinsame Aktion, bei der alle Leipziger und Freunde der Stadt eingeladen sind, einen persönlichen Postkartengruß an Familie, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner oder auch einfach an Menschen, denen man DANKE sagen möchte, zu versenden. Das Besondere dabei ist, dass die Postkarten nicht elektronisch, sondern ausgedruckt mit Briefmarke durch MyPostcard versendet werden – und das weltweit.