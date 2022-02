Leipzig sagt der Obdachlosigkeit den Kampf an

Die Stadt Leipzig begann die Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen Vonovia um künftig die hier lebenden Menschen besser vor Obdachlosigkeit bewahren zu können. So soll diese Zusammenarbeit laut Aussagen der Stadt eine Verbindung zwischen dem freien Wohnungsmarkt und Projekten wie Housing First schaffen. Ziel sei es, den Anwohner zu helfen, sobald es Probleme gibt, um so zu verhindern, dass Sie ihren Wohnsitz verlieren. Sozialamtsleiteren Martina Kador-Probst erklärte, in Leipzig sollen etwa 1000 Haushalte akut von drohender Wohnungslosigkeit betroffen sein. Diese solle man durch die Kooperation in Zukunft mit der Vermittlung einer neuen Wohnung unterstützen können. Das Unternehmen Vonovia will laut eigenen Aussagen 600 Sozialwohnungen für die Stadt bereitstellen.