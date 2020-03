Leipzig sagt Großevents ab – Schulen und Kitas bleiben offen

Schulschließung "kein probates Mittel"

Schulen und Kitas bleiben unterdessen geöffnet. "Wir sind der Meinung, dass sie weiter geöffnet bleiben sollten. Wir halten es in Leipzig - im Gegensatz zu Halle - für kein probates Mittel. Weil wir dann auch Menschen treffen, die wir in Leipzig dringend benötigen, wie Krankenschwestern, Polizisten und Feuerwehr", so Jung. "Allerdings kann sich das in 14 Tagen auch schon wieder ändern."