Leipzig sagt Müll den Kampf an

Die Stadt will in Sachen Sauberkeit die Bürger stärker mit einbeziehen. Unter anderem soll es eine engere Zusammenarbeit beim jährlichen Frühjahrsputz geben, das Recup-Pfandsystem für Kaffeebecher soll ausgebaut werden und eine sogenannte Dreck-Weg-App soll ebenfalls an den Start gehen. Das erklärte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal am Rande der 41. Sicherheitskonferenz. Die Umsetzung der App ist für das nächste Jahr geplant, so Rosenthal.

Damit Leipzig sauberer wird, werden zusätzliche Stellen bei der Stadtreinigung geschaffen. Vorbild sind hier andere Städte wie Hamburg oder Frankfurt, die jeweils Millionensummen in die Hand genommen haben. Und wie ist es um die Sauberkeit der Messestadt bestellt? Die Leipziger sind hier geteilter Meinung.