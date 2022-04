Leipzig sieht sich trotz Sieglos-Serie «im Flow»

RB Leipzig verpasst in der Europa League gegen Atalanta Bergamo den Sieg. Seit fast zwei Monaten hat man nun zu Hause nicht mehr gewonnen. Ein Problem sehen Spieler und Trainer darin noch nicht.

Diese Diskussion wollte Willi Orban gar nicht erst aufkommen lassen. «Ich sehe da kein Problem. Das ist nur Statistik. Grundsätzlich sind wir im Flow und in der Erfolgsspur», sagte der Abwehrchef von RB Leipzig nach dem 1:1 gegen Atalanta Bergamo im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League. RB Leipzig hat seit dem 11. Februar kein Heimspiel mehr gewonnen.

In der kommenden Woche geht es in der Lombardei um den Einzug ins Halbfinale in der Europa League.

Trainer Domenico Tedesco versprach schon einmal eine deutlich offensivere Spielweise als am Donnerstag im ersten Durchgang. «Nur auf Konter spielen, wird nicht funktionieren. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht», sagte der 36-Jährige. Als Folge der Leipziger Überlegenheit fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Davide Zappacosta (58.), nachdem Luis Muriel (17.) die Gäste recht früh in Führung gebracht hatte.

Der Ausgleich war vor allem ein Verdienst von Orban. Der Abwehrchef blieb nach dem verschossenen Elfmeter von André Silva - bereits der dritte im Europacup der laufenden Saison - vorn und setzte Zappacosta bei einer Flanke unter Druck. «Ich habe da mehr den Gegenspieler als den Ball berührt», sagte der ungarische Nationalspieler.

Quelle: dpa