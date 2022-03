Leipzig sucht Raum für Geflüchtete

Die Leipziger Messe wird als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt. Aus dem vorherigen Impfzentrum werden nun Räume geschaffen, die bis zu 1.700 Flüchtlinge beherbergen können. Martin Buhl-Wagner, der Geschäftsführer und Sprecher der Leipziger Messe betonte die Relevanz von Solidarität und aktiver Hilfe.

Seit Donnerstag können Geflüchtete auch in der Veranstaltungshalle Arena Leipzig unterkommen. Beide Angebote sind aber zeitlich begrenzt und berücksichtigen die ursprünglich geplanten Veranstaltungen an den Standorten.

Aufgrund des Reserven- und Ressourcenmangels, wie zu wenig Personal und Feldbetten, sucht die Messestadt nach Alternativen. So werden nun Räumlichkeiten wie Sporthallen künftig herangezogen. Die Stadt rechnet mit 10 000 bis 12 000 Flüchtenden, die in Leipzig in den nächsten zwei Wochen ankommen werden.

Qelle: dpa