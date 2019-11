Leipzig verliert Ostderby zwei Sekunden vor Schluss

Es hätte nicht sein sollen für die Jungs des SC DHfK Leipzig. Vor einer atemberaubenden Kulisse in der ausverkauften Quarterback Immobilien Arena schenkten sich beide Mannschaften nix. Gleich zu Beginn zeigten die Leipziger, dass sie das Derby gewinnen möchten. Nach vier Minuten stand es bereits 3:1. Immer wieder ging es hin und her. Trotz vieler Fehler war es das Derby, was sich jeder gewünscht hatte. Dennoch ging der SC Magdeburg mit einer 12:11 Pausenführung in die Kabine. Nach der Pause ging es