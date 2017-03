Leipzig wächst weiter laut Monitoring Bericht

Einen Überblick über den Leipziger Wohnungsmarkt und seine Entwicklung gibt der jährliche Monitoringbericht Wohnen, den die Stadt am Mittwochvormittag im Neuen Rathaus vorstellte. Vor allem mit dem derzeitzigen Angeboten und den zukünftigen Bedarfen beschäftigt sich der Bericht, so Stefan Heinig vom Stadtplanungsamt. Seit 2015 sei eine zunehmende Anspannung auf dem Wohnungsmarkt zu spüren, das liegt vor allem daran, dass der kurzfristig verfügbare Leerstand bis 2015 auf etwa 19.000 Wohnungen zurückging. Langfristig geht es der Stadt um genügend Flächen für den Wohnungsneubau, damit die Nachfrage befriedigt werden kann und um einen akuten Wohnungsmarkt zu vermeiden, den es oft in anderen Großstädten gibt.