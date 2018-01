Leipziger Ballett lässt Clowns tanzen

Leipzig – Ein Ballettabend, zwei Stücke. An der Oper Leipzig feiert am Samstag die Inszenierung „Boléro / Le Sacre du Printemps“ Premiere. Choreografiert von Johan Inger und Mario Schröder treffen dabei zwei Skandalstücke des frühen 20. Jahrhunderts klanggewaltig aufeinander.

