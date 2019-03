Leipziger Band spielt ganz oben mit

Die fünf Musiker stammen aus Brandenburg und haben sich durch Schulprojekte kennengelernt. Aus verschiedenen Gründen hat es die Bandmitglieder in das wunderschöne Leipzig gezogen. Nach einer kurzen Pause haben sie sich 2016 hier wieder zusammen gefunden. Der Bandname "LETTERS SENT" ist eine Huldigung der Band "Defeater" und entstammt aus dem Song "Bled out". Das Genre ist ähnlich, dennoch ist der Sound von "LETTER SENT" ein ganz eigener.