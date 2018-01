Leipziger Eistraum kurz vor der Eröffnung

Leipzig – Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Zum 2.Mal findet der Leipziger Eistraum auf dem Augustusplatz statt. Aktuell befindet sich die Eislandschaft vor der Oper noch in der letzten Bauphase. Im vergangenen Jahr war die Resonanz der Leipziger auf das Event sehr positiv. Dennoch hat der Veranstalter das Konzept in diesem Jahr überarbeitet.



© Sachsen Fernsehen

Nicht nur auf der Eisbahn sondern auch rundherum gibt es jede Menge zu erleben. Zum einen das Riesenrad, das im letzten Jahr aus technsichen Gründen nicht anreisen konnte. Eine Apres Ski Party Hütte, in der man nach einer gemütlichen Eislaufrunde mit seinen Freunden feiern gehen kann und viele weitere Attraktionen sollen den Besuch für Groß und Klein unvergessen machen. Bis zum 25. Februaur können die Leipziger und ihre Gäste den Leipziger Eistraum erleben.