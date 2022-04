Leipziger Finswimmer ausgezeichnet

Die Finswimmer Elena Porschart, Nadja Barthel, Justus Mörstedt, Malte Striegler und Max Porschart vom SC DHfK Leipzig wurden in die Nationalmannschaft 2022 berufen. Die fünf Athleten wurden aufgrund ihrer Leistung vom Verband Deutscher Sporttaucher ausgezeichnet.

Dies bedeutet gleichzeitig eine Teilnahme an den World Games in Birmingham, in den USA im Sommer, welcher den wichtigsten Wettkampf für nicht-olympische Sportarten darstellt. Der Trainer Lutz Riemann sei stolz auf die Athleten und bekräftigte die bisherige Einmaligkeit dieses Ereignisses in der Vereinsgeschichte.

Quelle: dpa