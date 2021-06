Leipziger freuen sich auf Kino-Restart

Normalerweise war an früheren Donnerstagen stets Kino-Tag, in dieser Woche allerdings in ganz besonderer Form: Kinos und Lichtspielhäuser dürfen wieder Besucher in ihre Säle lassen. Egal ob es der neue Action-Blockbuster, die urkomische Familienkomödie oder der verträumte Liebesfilm sein soll, Kinogänger können sich auf die große Leinwand gepaart mit sattem Sound freuen. Ob die Menschen in Leipzig sich über die Wiedereröffnung freuen, welche Filme sie besonders interessieren und wie sie über Kinobesuche während des Pandemie-Sommers denken, sehen sie in unserer Umfrage.