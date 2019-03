Leipziger gehen für besseres Klima auf die Straße

Seit mehreren Wochen schon protestieren Schüler und Studenten bundesweit als Teil der internationalen Initiative "Fridays For Future".

Unterstützung bekommen die Leipziger Demonstranten von Eltern und Erwachsenen. Die Initiative "Parents for Future" steht hinter den Jugendlichen, um ihr Ziel für einen konsequenten Umweltschutz- und Klimapolitik zu erreichen. Nicht nur diese unterstützt die Demonstranten. Auch 12.000 Wissenschaftler stehen weltweit unter dem Motto "Scientists for Future" hinter den Jugendlichen. Die Hauptforderung der "Fridays for Future"-Bewegung ist die sofortige Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Auch in Zukunft soll es in Leipzig weitere Demonstrationen geben.