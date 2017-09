Leipziger Gespräche „Royal“ mit Jan Böhmermann

Leipzig – Hoher Besuch bei den Leipziger Gesprächen: Grimme-Preisträger, Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann war auf dem Mediencampus Villa Ida am Montagabend zu Gast. Wie bei jedem Leipziger Gespräch durfte sich auch Böhmermann auf der Wand der Leipziger Gespräche verewigen.

Die Interesse bei den Leipzigern war groß, für die Gastgeber war es nicht besonders schwer, Jan Böhmermann nach Leipzig zu locken. „Leipzig ist das Dresden für die, die es geschafft haben“ – so begrüßte Böhmermann seine Zuschauer am Abend. Ungewöhnlicher Weise wurden am Eingang Taschen kontrolliert, nicht nur wegen des starken Andrangs der Leipziger. Auch prominente Leipziger verfolgten das Gespräch zwischen Böhmermann und Moderator Thomas Bille. Themen waren unter anderem auch das TV-Duell am Sonntag, wo Böhmermann in den 90 Minuten Fernsehduell mehrere Dutzend Tweets veröffentlichte. Zu den nächsten Leipziger Gesprächen am 27. November wird Fernsehmoderator Jörg Schönenborn zu Gast sein.