Leipziger Grundschüler erhalten Fahrradfiebel von PYUR

Sponsor der Aktion ist PYUR. Über 15 000 Fahrradfiebeln werden an den Schulen verteilt. Ein Projekt, was zum Unternehmen passt. Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O, vorallem auf dem Schulweg. In der vierten Klasse folgt dann der Fahrradpass mit der Polizei. Eine gute Vorbereitung hat heute stattgefunden, so Klassenlehrerin Ulrike Brauns.