Leipziger Jens Lehmann sitzt im Verteidigungsausschuss des Bundestages

Leipzig – Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann ist in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 17. Januar 2018 als ordentliches Mitglied des Verteidigungsausschusses für die CDU/CSU – Fraktion benannt worden.

Auf Antrag aller im Parlament vertretenen Fraktionen wurde die Einsetzung von 23 ständigen Ausschüssen für die laufende 19. Wahlperiode beschlossen.

Als ordentliches Mitglied hat er von nun an volles Stimmrecht im Verteidigungsausschuss und gehört diesem auch vollständig an.

Dazu sagte Jens Lehmann: „Ich bin froh, dass die Besetzung der Ausschüsse nun endlich feststeht und ich mich als Abgeordneter neben meiner Wahlkreisarbeit auf inhaltliche Schwerpunkte in der

Bundespolitik konzentrieren kann. Die Benennung für den Verteidigungsausschuss, in dem ich als ordentliches Mitglied vertreten sein werde, entspricht meinem zuvor geäußerten Wunsch.

Ich halte es für wichtig, dass dem Verteidigungsausschuss auch Mitglieder aus der Mitte der Gesellschaft angehören. Als sächsischer Abgeordneter sehe ich hier klar die Aufgabe dafür

einzutreten, dass verteidigungspolitische Entscheidungen auch im Interesse der ostdeutschen Bundesländer getroffen werden. Weiterhin liegt mir der Erhalt und Ausbau der

Leistungssportförderung durch die Bundeswehr sehr am Herzen.“

Seit 2017 ist der ehemalige Profi-Radsportler Jens Lehmann direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 152 Leipzig I Nord.