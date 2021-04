Leipziger Jugendparlament wurde gewählt

Leipzig- Vor wenigen Tagen wurde erneut das Jugendparlament gewählt. Die Aufgabe der 20 Mitglieder ist, sich in den nächsten zwei Jahren für eine Jugend-gerechtere Stadt Leipzig einsetzen. Seit sechs Jahren existiert das Jugendparlament in Leipzig, in dem sich Schülerinnen und Schüler, Freiwilligendienstleistende, Auszubildende sowie Studentinnen und Studenten engagieren.