Leipziger Kleinmesse steht in den Startlöchern

Mathias Beders ist mit seinem Autoscooter aus Mecklenburg-Vorpommern zur Leipziger Kleinmesse gekommen. In den letzten Monaten waren Instandsetzungen und Wartungsarbeiten so ziemlich das Einzige, was er und sein Team in ihrem Beruf machen konnten. Da tut es umso besser, dass es nun wieder los geht.

Von Mittwoch bis Sonntag öffnet die Kleinmesse ihre Pforten und begrüßt zum Rummel.