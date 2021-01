Leipziger Klimagruppen fordern mehr Engagement

Leipzig-Deutlich mehr Engagement im Klimaschutz fordert nun das Bündnis „Leipzig fürs Klima“. Mehr als 20 Leipziger Klimagruppen haben sich hierbei zusammengeschlossen und richten sich an Oberbürgermeister Burkhard Jung sowie die Vorsitzenden der Ratsfraktionen.

In dem offenen Brief – dem „Forderungsschreiben der Leipziger Klimagruppen“ – fordert das Bündnis die Verantwortlichen auf, schneller und mit deutlich mehr Krisenbewusstsein zu agieren. Auch solle das städtische Handeln auf die Ziele des Pariser Abkommens ausgerichtet werden. Der NABU Leipzig kritisiert das Tempo, dem die Stadtverwaltung die Ratsbeschlüsse umsetze. Das stünde in keinem angemessenen Verhältnis zur Dringlichkeit des Handelns, das die Klimakrise erfordere, so Martin Hilbrecht, Vorsitzender des BUND Leipzig.