Leipziger Museen sorgen für Zufriedenheit

Nachholbedarf lag bei den knapp 1100 Befragten darin die Museen im Stadtbild überhaupt ausfindig zu machen – auch in den Ausstellungsräumen selbst sei die Wegeführung vielerorts noch nicht optimal.

Das Durchschnittsalter liegt mit 48 Jahren in den acht ausgewählten Ausstellungshäusern relativ hoch. Die Galerie für Zeitgenössische Kunst lockt mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren die jüngsten Besucher in ihre Hallen.

An drei ausgewählten Tagen ab Oktober soll in den städtischen Museum der Zahlsovielduwillst-Tag eingeführt werden. Dabei entfällt am 1. des Monats der Eintritt und die Besucher bezahlen den Preis, der ihnen richtig erscheint.