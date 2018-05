Leipziger Panometer feiert 15. Geburtstag mit kostenlosen Führungen

Leipzig – Das Panometer Leipzig feiert in dieser Woche sein 15-jähriges Jubiläum.

Mit der Panoramaausstellung „Everest“ des Künstlers Yadegar Asisi wurde das Ausstellungsgebäude am 24. Mai 2003 zum ersten Mal bespielt. Hier hat alles begonnen und von hier aus konnte die Panoramakunst in alle Welt getragen werden, hieß es von Asisi im Vorfeld des Jubiläums. Beschenkt werden natürlich die Gäste. Zur Feier des runden Geburtstags sind kostenfreie Führungen geplant. Am kommenden Wochenende können sich die Besucher die aktuelle Ausstellung zu vergünstigten Ticketpreisen anschauen. Die Führungen zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr sind kostenlos.