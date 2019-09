Leipziger Parkplätze verwandeln sich beim „PARK(ing)-Day“

Wo sonst Autos oder Motorräder geparkt werden, da wurde es am Freitag in Leipzig wieder kreativ. Beim Parking Day haben zahlreiche Vereine und Privatpersonen die Parkbucht vor der Tür in den eigenen kleinen Park verwandelt. An über 20 Standorten im ganzen Stadtgebiet folgten damit Leipzigerinnen und Leipziger dem Aufruf des Umweltverbandes Ökolöwen. So auch Georg Fischer und seine Kollegen, die in der Rietschelstraße ihren Arbeitsplatz kurzerhand nach draußen verlegten.

Nicht weit entfernt hat in der Merseburger Straße die Innovationsagentur Verwegener & Trefflich ihre Parklücke dazu genutzt, ebenfalls produktiv zu werden. Krystina Jaklova und ihre Mitstreiter nutzten den sonnigen Platz im Park um zu schauen, was jeder einzelne mit ein bisschen Anstrengung schon bewegen kann - Im Unternehmen, wie im Klima.