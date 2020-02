Leipziger Polizisten sind am häufigsten krank

Leipzigs Polizisten sind am häufigsten krank. Das geht aus einer Medienanfrage an das Innenministerium hervor. Demnach waren 2019 8,5 % der rund 10 800 sächsischen Polizisten krank gemeldet. Leipzig ist mit 9,55% Spitzenreiter der Studie. Damit ist fast jeder zehnte Beamte krank. Im Jahr 2018 lag die Zahl der erkrankten Leipziger Polizisten noch bei 9,97 %. Das läge an der andauernd hohen Kriminalitätsbelastung, nimmt Reinhard Gärtner, Sprecher der Polizeigewerkschaft Sachsen.