Leipziger Produzent Rockstroh: So kam es zur Zusammenarbeit mit Helene Fischer

Aus Leipzig nach ganz Europa

Als einer der erfolgreichsten DJ's und Produzenten aus Leipzig, hat Rockstroh schon für Künstler wie ICH+ICH, Beatrice Egli, Lena oder Kerstin Ott gearbeitet. Seine eigenen Songs "Wolke 7" oder "Tanzen" waren in den 2000ern ganz oben in den Dance-Charts. Rockstroh ist europaweit unterwegs und bringt in den Clubs mit seinen Sets Tausende zum Feiern. Seinem Hauptberuf geht er aber in einer Firma in Zwenkau nach. Über diesen Kontrast spricht Rockstroh im Radio- und Video-Interview mit Jan Kaufhold.

Video-Interview